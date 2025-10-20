Реклама на ТАСС
Федосееву-Шукшину выписывают из больницы после коронарографии

Дочь артистки Ольга рассказала, что забирает народную артистку РСФСР домой
11:33

Лидия Федосеева-Шукшина

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину выписывают из больницы после коронарографии и чистки сосудов. Об этом в беседе с ТАСС рассказала дочь артистки Ольга.

"Прямо сейчас выписываемся, забираю ее домой", - сказала собеседница агентства.

Ранее Ольга Шукшина рассказала ТАСС, что ее мать проходила обследование сосудов с последующей чисткой. По словам дочери артистки, последнее время ее мучила одышка при ходьбе, и патронажный медик вовремя направил ее в больницу для дальнейшего исследования. "Нужно было сделать это гораздо раньше. Но сейчас она чувствует себя замечательно, все хорошо", - сказала Ольга Шукшина.

10 октября Федосеева-Шукшина была госпитализирована для планового обследования. Дочь отметила, что оно продлится от трех до пяти дней. 

