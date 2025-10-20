Гумерова предложила распространить "Пушкинскую карту" на иностранных студентов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Действие программы "Пушкинская карта" следует распространить на иностранных студентов, которые учатся в российских вузах. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, предложив проработать инициативу вместе с Министерством культуры РФ.

"Студентам также нравится проект "Пушкинская карта". Что получается: если в группе 15 человек, из них 13 - граждане Российской Федерации, и идут по льготному билету, например, в музей, а иностранцы уже платят сами. <…> Мы понимаем, что деньги наши, российские, но если человек стал студентом российского вуза, нужно посчитать дополнительные расходы и на него. Давайте подумаем, возможно ли решить этот вопрос", - сказала Гумерова на заседании комитета.

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила совместно проработать вопрос. По ее словам, основная сложность реализации проекта состоит в интеграции карт иностранных студентов в платежную систему.

"Министерство разбирается и в банковском эквайринге. Поэтому я всегда осторожно отношусь к новым предложениям и считаю важным обсуждать их как с нашими коллегами, так и с Минцифры. Необходимо оценить, насколько мы сможем проработать вопросы безопасности и финансовой устойчивости с нашими партнерами из Минцифры", - сказала Любимова на заседании комитета.