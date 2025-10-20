Путин оценил передачи Никиты Михалкова

По словам президента РФ, режиссер поднимает вопросы, которые волнуют его прежде всего как гражданина России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 октября. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков в своих передачах поднимает вопросы, которые волнуют его прежде всего как гражданина России. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия-1".

"Конечно, Никита Сергеевич высказывает свою точку зрения, но обнажает проблему и дает возможность слушателю и зрителю самому сделать вывод о том, что он говорит. О чем он говорит и что его беспокоит как гражданина России", - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что людей подкупает не только подача материала, но и содержание и искренность того, что выносится на суд зрителей.

"Миллионы людей это ценят. Кто-то с этим соглашается, кто-то не соглашается, кто-то с ним спорит, кто-то его, наверное, ненавидит, а кто-то восхищается его талантом, творчеством и гражданской позицией. Это театр одного актера в хорошем смысле этого слова, но это очень правдивый театр", - заключил президент.

21 октября Никите Михалкову исполняется 80 лет.