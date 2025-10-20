Условное наказание не будут назначать за участие в диверсионном сообществе

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Условное наказание в РФ не будут назначать за участие в диверсионном сообществе. Это предусматривает законопроект об ужесточении уголовной ответственности за диверсии, текст которого размещен в думской электронной базе.

Законопроект внесен группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, в том числе в статью 73 (условное осуждение). Предлагается дополнить перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание, включив в него участие в диверсионном сообществе.