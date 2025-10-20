Лидеры террористов будут отвечать за все преступления своих группировок

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Руководители террористических организаций будут нести уголовную ответственность за все преступления, которые совершили эти организации. Это следует из законопроекта об ужесточении ответственности за диверсии, который депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение палаты парламента.

Согласно действующим нормам, организаторы террористических группировок несут ответственность только за создание и управление террористической организацией. Нововведения предусматривают, что они также будут отвечать за все преступления, которые эта организация совершила под их руководством.

Вместе с тем участники диверсионных сообществ, согласно проекту, будут нести ответственность не только за участие в сообществе, но и за все преступления, в подготовке которых они участвовали.