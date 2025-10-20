На Ямале стартует первый в российской Арктике лесоклиматический проект

Он направлен, в частности, на создание природно-климатического полигона, восстановление и воспроизводство лесных экосистем

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первый в Арктической зоне Российской Федерации лесоклиматический проект проведут на Ямале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Проектный офис развития Арктики (ПОРА).

"На Ямале стартует первый в российской Арктике лесоклиматический проект. <...> Проект направлен на создание природно-климатического полигона, восстановление и воспроизводство лесных экосистем, а также на развитие углеродного мониторинга. Предусматривается высадка лесных насаждений, формирование системы дистанционного мониторинга состояния лесов, проведение почвенно-экологических исследований и оценка потенциала углеродного накопления", - говорится в сообщении.

В процессе реализации проекта совершенствуется методологическая база климатических инициатив, апробируются эффективные механизмы и методы, направленные на повышение ликвидности и ценности углеродных единиц, формируемых в Арктике, а также стимулирование их оборота на мировом углеродном рынке. Работа будет вестись в партнерстве с Институтом глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля.

"Главные задачи проекта - акцентировать методологию климатических проектов для арктических территорий и дать импульс ликвидности таких проектов на международном рынке. Решение этой сложной задачи позволит привлечь внимание к российскому рынку климатических проектов и за счет арктических углеродных единиц сделать его более ликвидным. В случае капитализации арктических углеродных единиц планируется обеспечить дополнительный источник финансирования для проектов развития в Арктике", - сказал генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин.

По данным пресс-службы, на сегодня в России зарегистрировано 82 климатических проекта. Климатические проекты делятся на два вида: природные и технологические. В России только три климатических проекта реализуются в АЗРФ, и все они технологические. Лесоклиматические проекты призваны увеличить способность лесов поглощать парниковые газы и помочь России стать углеродно нейтральной к 2060 году. Соответствующее понятие появилось в законодательстве осенью 2025 года.