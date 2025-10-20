Экспозицию Музея Победы о героях СВО за месяц посетили около 42 тыс. человек

Экспозиция разделена на две локации

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 42 тыс. человек посетили экспозицию Музея Победы о героях СВО в течение месяца. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Почти 42 тысячи человек познакомились с экспозицией "СВО. Zащитники Отечества" Музея Победы, которая открылась 18 сентября 2025 года. Музейное пространство позволяет посетителям погрузиться в атмосферу фронтовых будней и ожесточенных боев на передовой в зоне СВО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что экспозиция разделена на две локации. В первой размещена трофейная военная техника ВСУ, а во второй - личные вещи, документы, а также интерактивная проекционная карта боевых действий.

"Материалы экспозиции проводят параллели между подвигами прошлого и настоящего. Так, например, в интерактивной зоне показаны истории Героев - участников спецоперации и Героев Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено гвардейским частям: архивные документы и фотографии продемонстрируют преемственность воинских традиций от Великой Отечественной войны до наших дней", - добавили в музее.

В сообщении отмечается, что экспозиция была создана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

