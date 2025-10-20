В Кисловодске прокуратура начала проверку из-за отсутствия отопления

Подачу теплоносителя ограничили в нескольких многоквартирных жилых домов

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Прокуратурой края организована проверка по факту отсутствия теплоснабжения в Кисловодске на Ставрополье. Об этом сообщили в ведомстве.

"По предварительным данным, подача теплоносителя была ограничена в несколько многоквартирных жилых домов в связи с авариями на коммунальных сетях. Прокуратурой города Кисловодска по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Полное восстановление прав жителей города на получение коммунальных услуг контролируется прокуратурой региона", - говорится в сообщении.

Ранее мэр города Кисловодска Евгений Моисеев написал своем Telegram-канале, что более 50 многоквартирных домов остались без отопления из-за остановки котла в городе.