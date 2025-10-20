Проект о героях Крыма пройдет во всех школах региона

Он будет посвящен участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Проект "Герои России - гордость Крыма", который будет рассказывать об участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции, стартовал в понедельник и пройдет во всех школах Республики Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Сегодня на базе средней общеобразовательной школы - детского сада №36 в Симферополе стартовал проект "Герои России - гордость Крыма". Это действительно знаковое, уникальное событие и важный шаг в развитии системы патриотического воспитания. <…> Проект затронет все школы республики", - написал Аксенов.

Он уточнил, что проект посвящен участникам Великой Отечественной войны и современным героям - участникам специальной военной операции. То есть "людям, оставившим свой яркий след в борьбе за нашу великую Родину, доказавшим не словом, а делом, что они - настоящие патриоты своей страны".

По его данным, как элемент патриотического воспитания в образовательных учреждениях будут организованы постоянные экспозиции, рассказывающие об уроженцах и защитниках Крыма. Рядом с фотографией каждого воина будет размещен QR-код, отсканировав который, можно мгновенно попасть на страницу с расширенной биографией героя.

"Считаю, что именно такие люди должны служить ориентиром для подрастающего поколения, на кого юные крымчане должны равняться. Ведь нет ничего почетнее, ничего ценнее, чем служить своей Родине. Уверен, все это поможет нашей молодежи ощутить свою личную причастность к истории государства, личную ответственность за его судьбу. А еще станет очередным актом поддержки нашего президента и его решений, всех воинов, исполняющих свой долг на передовой", - добавил Аксенов.