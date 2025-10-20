Жителей Дагестана предупредили о дожде с мокрым снегом и усилении ветра

Гражданам рекомендовали соблюдать скоростной режим на дорогах

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Синоптики предупредили о ливневых дождях с мокрым снегом в районах Дагестана. Об этом сообщает МЧС региона.

"Сильный дождь, мокрый снег, ветер до 15-20 м/с ожидаются по районам республики с 20 по 21 октября",- говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют гражданам не забывать о мерах безопасности, на дорогах соблюдать скоростной режим. "Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения. Держаться в стороне от линий электропередач и деревьев. Будьте внимательны и осторожны! Телефон - 112", - добавили в МЧС республики.