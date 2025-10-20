В Астраханской области приняли решения о выдворении более 170 иностранцев

В центр временного содержания с начала года поместили 120 нарушителей

АСТРАХАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Решения о выдворении за пределы РФ были приняты с начала 2025 года в отношении более чем 170 иностранных граждан, которые нелегально находились на территории Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

"Принято 171 решение об административном выдворении иностранцев за пределы страны, 120 нарушителей помещены в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Астраханской области для принудительного выдворения", - сообщили в пресс-службе.

В рамках операции "Нелегал-2025" проверено 466 объектов трудовой деятельности и мест проживания иностранцев, отметили в пресс-службе. В отношении нарушителей миграционного законодательства составлен 641 административный протокол. Сотрудники полиции зафиксировали 19 фактов, имеющих признаки преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания).

Для установления личности и также проведения проверок в отделы полиции было доставлено свыше 640 иностранцев, добавили в пресс-службе.