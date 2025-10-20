В Смоленской области благоустроили более 80 мемориалов

В ходе ремонтных работ покрасили памятники, установили ограждения, обновили надписи на табличках

СМОЛЕНСК, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Смоленской области в 2025 году благоустроило 84 памятника, обелиска и захоронения на территории региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Василий Анохин.

"В год 80-летия Великой Победы выполнили большую работу по благоустройству мемориальных мест. В 2025 году благоустроили 84 памятника, обелиска и захоронения по всей области. На эти цели из регионального бюджета было выделено 70 млн рублей", - сказал Анохин.

По словам губернатора, в ходе ремонтных работ была проведена покраска объектов, установка ограждений и дополнительных элементов, обновление надписей на табличках, а также реализовано благоустройство прилегающих территорий.

"Память о героических событиях Великой Отечественной войны для смолян священна. Наш долг - хранить ее и передавать будущим поколениям. В этой работе активно участвуют неравнодушные жители, активисты, волонтеры, представители предприятий и учреждений, общественники. Они выходят на субботники, вовлекают в эту деятельность молодежь", - отметил Анохин.

В числе объектов, которые были отремонтированы в 2025 году - мемориал жителям деревни Петрищево Духовщинского округа, мемориальный комплекс "Защитники отечества" Краснинского округа, братское воинское захоронение в Новодугинском округе, памятник "Танк Т-34" в Дорогобужском округе, сообщил губернатор.

"Сегодня мы не только обновляем существующие памятники, но и создаем новые, посвященные современным героям, воинам-афганцам, участникам СВО и всем, кто ценой собственной жизни защищает родину", - добавил Анохин.