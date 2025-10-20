Хинштейн вручил курским энергетикам медали "За храбрость"

Специалисты получили награды за восстановление поврежденной при атаках ВСУ инфраструктуры

КУРСК, 20 октября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил медали "За храбрость" сотрудникам ПАО "Россети центр" - "Курскэнерго" Сергею Скоробрехе и Андрею Гриве за восстановление поврежденной при атаках ВСУ инфраструктуры, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы будем вручать государственные награды достойным, тем, кто не словами, а делами доказал свою преданность Отчизне, тем, кто достиг существенных успехов на самых важных поприщах, в службе и в вопросах развития региональной среды науки, здравоохранения, в семейном воспитании", - сказал глава региона.

Андрей Грива отметил, что специалисты постоянно выезжают на места повреждений в результате атак. Более чем в половине населенных пунктов приграничья электроснабжение, нарушенное в результате вторжения ВСУ, восстановлено. "Наши ребята уже не раз доказывали, что они храбрые, достойные, не боятся. Они понимают, если не будет электроэнергии - не будет воды, тепла", - добавил Скоробреха.

ВСУ регулярно атакуют инфраструктуру приграничных районов Курской области, в том числе подстанции. Так, 16 октября Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, часть города и пригород остались без электричества. Также были нанесены два удара по подстанции в слободе Белой Беловского района, без света остались жители около 40 населенных пунктах. 17 октября энергоснабжение было восстановлено.