ČTK: в Праге с 1 января запретят аренду электросамокатов

ПРАГА, 20 октября. /ТАСС/. Запрет на кикшеринг - краткосрочную аренду электросамокатов - вводится с 1 января 2026 года в Праге. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Решение о запрете аренды электросамокатов принял Городской совет Праги - высший орган самоуправления столицы Чехии. Она стало следствием многочисленных жалоб жителей центральных районов города, которым доставляют беспокойство туристы, катающиеся на электросамокатах по тротуарам и подвергающие опасности пешеходов.

Согласно агентству, фирмы, зарабатывающие на краткосрочной аренде электросамокатов, намерены переключиться на предоставление услуг по аренде электровелосипедов. Некоторые из действующих компаний в связи с предстоящим запретом планируют завершить бизнес в сфере аренды средств индивидуальной мобильности.