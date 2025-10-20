МФТИ и Глобальный университет открывают программу подготовки управленцев для вузов РФ

По словам ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, программа станет шагом в формировании нового поколения университетских лидеров

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) и Глобальный университет Рыбакова открывают программу для ректоров и проректоров российских вузов. В рамках нее управленцы научатся взаимодействовать с бизнесом и выпускниками, а также строить планы по развитию высшего образования, сообщили ТАСС в пресс-службе МФТИ.

"Московский физико-технический институт и Глобальный университет Рыбакова открывают программу по развитию управленческих команд университетов, на которую приглашают ректоров и проректоров вузов России. Ее цель - сформировать у вузовских управленцев навыки стратегического взаимодействия с бизнесом, выпускниками и региональными властями, а также создать сообщество руководителей, готовых совместно вырабатывать решения для развития высшего образования", - говорится в сообщении.

О программе

По информации пресс-службы вуза, программа не имеет аналогов в российской системе высшего образования. Ее отличает комплексный подход: обучение строится вокруг реальных кейсов и инструментов управления, включая финансовое планирование, стратегические коммуникации и взаимодействие с индустриальными партнерами. Особое внимание уделено привлечению внебюджетных ресурсов - от выстраивания отношений с реальным сектором экономики для реализации наукоёмких проектов до проведения фандрайзинговых кампаний и вовлечения выпускников в инициативы вузов.

"Университет в современном мире - это не просто место, где получают образование. Сейчас вузы становятся драйверами развития и городов, и целых регионов, выступая катализаторами социально-экономических изменений. В новой программе особый акцент делается на развитие партнерства университетов и бизнеса, что поможет по-новому посмотреть на систему управления в образовании и быстро внедрить самые актуальные подходы и технологии. Реализация программы на федеральном уровне позволит распространить лучшие практики по всей стране, а также усилить взаимодействие между вузами через обмен опытом и создание новых проектов. Особого внимания здесь заслуживает опыт МФТИ: их эффективная система работы с выпускниками может стать образцом для других вузов", - приводятся в сообщении слова замглавы Минобрнауки России Андрея Омельчука.

Опыт МФТИ

По словам ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, программа станет шагом в формировании нового поколения университетских лидеров.

"МФТИ имеет большой опыт работы с региональными университетами - от камерных форматов до крупных проектов, и каждый раз мы видим огромную заинтересованность в нашем опыте. Новая программа - это реальный шанс показать вузам, как можно развиваться, изучая лучшие практики. Те университеты, которые не только работают на технологический прогресс с индустрией, но и вместе с бизнесом формируют новые рынки, станут флагманами образования, науки и технологических инициатив, открывая безграничные возможности своим выпускникам. В перспективе, мы ждем, что после программы мы увидим не просто ректоров, владеющих новыми инструментами, а рост в вузах наукоёмких продуктов, технологических решений, созданных по заказу индустриальных партнеров", - подчеркнул Ливанов.