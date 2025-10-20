Экс-замгубернатора Рязанской области не жаловался на содержание в колонии

Игорь Греков отбывает наказание по делу о мошенничестве и получении взяток

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Рязанской области не получала жалоб от бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова, осужденного по делу о мошенничестве и получении взяток. Об этом сообщили ТАСС в ОНК региона.

"Игорь Греков не обращался [с жалобами]", - сказали в ОНК.

Экс-чиновник в мае 2025 года был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 400 млн рублей по делу о мошенничестве и получении взяток, также была взыскана невозмещенная часть ущерба в размере более 5 млн рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства.

Греков был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2017 года. В мае 2018-го он спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества", также он имеет другие ведомственные и государственные награды.

17 декабря 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина рязанская журналистка рассказала главе государства о Грекове, который в октябре 2020 года во время пожара на территории воинской части, сопровождавшегося взрывами боеприпасов, спас семь человек. По словам девушки, чиновник сначала спас двух пожилых людей, получил контузию, но вернулся за матерью с двумя детьми, а также еще двумя пожилыми. После этого в СМИ и в соцсетях стали появляться сообщения, опровергающие участие Грекова в спасении людей, там также публиковались данные о его судимости, областные власти не прокомментировали эту информацию. 29 января 2021 года власти региона сообщили об отставке Грекова по собственному желанию. В марте 2021 года прокуратура региона сообщила, что проводилась проверка по обращениям Генпрокуратуры по вопросу наличия судимости у Грекова. Отмечалось, что он при назначении на должность вице-губернатора предоставил ложные сведения об отсутствии погашенной судимости.