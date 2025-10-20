В Белоруссии нашли останки более 800 расстрелянных во время ВОВ мирных граждан

Раскопки велись около деревни Бараново в Полоцком районе Витебской области

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили в Полоцком районе Белоруссии при раскопках места расстрела мирных граждан во время Великой Отечественной войны останки более 800 человек, включая детей. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на прокуратуру Витебской области.

Раскопки велись около деревни Бараново в Полоцком районе Витебской области на месте захоронения мирных граждан, которых каратели расстреляли в 1941 году. Были обнаружены пять ям-могил. Останки людей были свалены в несколько слоев.

"На момент окончания раскопок мы можем говорить об уничтожении не менее 803 мирных граждан, в том числе 29 женщин и не менее 9 детей. О том, что они были расстреляны оккупантами, свидетельствуют обнаруженные в ямах-могилах 17 гильз от патронов с маркировкой СС и 73 гильзы от маузера", - подчеркнули в прокуратуре Витебской области. Из могил поисковики извлекли хорошо сохранившиеся элементы обуви, часы, портсигары, украшения, в том числе, предположительно, из драгметалла, гребешки для волос, монеты СССР.

Генеральная прокуратура Белоруссии в апреле 2021 года возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В середине июля 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют судить умерших нацистов.

На прошлой неделе Верховный суд Белоруссии признал умершего в конце прошлого века пособника нацистов Осипа Винницкого виновным в совершении геноцида в годы Великой Отечественной войны и вынес обвинительный приговор без назначения наказания. В понедельник суд начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении пособника нацистов Александра Ермольчика, убившего в годы Великой Отечественной войны свыше 200 человек.