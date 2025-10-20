В ГД предложили разрешить онлайн-доставку лекарств во всех регионах

Такая мера, по мнению депутатов, устранит территориальные диспропорции и позволит жителям любых населенных пунктов получать необходимые лекарства с доставкой на дом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением разрешить онлайн-доставку лекарств по всей России. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в Москве, Московской и Белгородской областях проходит эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов, который начался 1 марта 2023 года и продлится до 1 марта 2026 года. По оценкам экспертов, результаты эксперимента уже оцениваются положительно: механизм онлайн-продажи лекарств с доставкой гражданам доказал свою востребованность и эффективность, способствуя повышению доступности медикаментов, отметили парламентарии.

"Учитывая его положительные итоги, считаем необходимым уже сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 марта 2026 года, сразу после завершения эксперимента, дистанционная торговля лекарственными препаратами с доставкой гражданам была разрешена во всех регионах Российской Федерации на постоянной основе", - указано в письме.

Авторы запроса отметили, что необходимо предусмотреть возможность приобретения в онлайн-режиме любых необходимых лекарственных препаратов, в том числе рецептурных, а также облегчить процесс доставки по электронному рецепту на дом, предоставив курьерам сторонних организаций возможность доставлять рецептурные лекарства. Такая мера, по мнению депутатов, устранит территориальные диспропорции и позволит жителям любых населенных пунктов получать необходимые лекарства с доставкой на дом.