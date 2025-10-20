В "Аптекарском огороде" плодоносят бананы и папайя

Увидеть растения можно в пальмовой оранжерее ботанического сада

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Банан и папайя заплодоносили в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщила пресс-служба ботсада.

"В эти дни посетители "Аптекарского огорода" могут своими глазами увидеть, как в самом центре столицы зреют бананы и папайя, а также полюбоваться пышным цветением тропических орхидей и хищных растений", - говорится в сообщении.

Увидеть растения можно в пальмовой оранжерее ботанического сада, которая открыта каждый день с 10:00 до 19:45.