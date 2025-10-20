В Калужской области наладили поставки льготных лекарств

Медикаменты снова поступают на склады и в аптеки

КАЛУГА, 20 октября. /ТАСС/. Ситуация с поставками лекарств для льготных категорий граждан в Калужской области, где возникли перебои в связи с увеличением числа получателей, стабилизирована. Медикаменты поступают на склады и в аптеки, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что в 2025 году в Калужской области более чем на 7,7 тыс. выросло число получателей льготных лекарств, на данный момент ими необходимо обеспечивать почти 100 тыс. человек. На прошедшей неделе, по его словам, увеличилось количество обращений жителей из-за задержек в поставках препаратов. Для решения вопроса было выделено дополнительно 700 млн рублей, это позволило заключить все необходимые контракты и начать доставку медикаментов на склад и по аптекам.

"Граждане активно получали лекарственные препараты в субботу и в воскресенье. Отоварено более 6 тыс. льготных рецептов. Товары поступают на склад по всем основным позициям. Ситуация в регионе по льготному лекарственному обеспечению стабилизирована", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Анны Черновой.

Шапша в Telegram-канале добавил, что вопрос обеспечения льготными медикаментами - чувствительный для людей и сбоев с поставками быть не должно. "Продолжаю лично контролировать ситуацию с льготными лекарствами", - подчеркнул он.