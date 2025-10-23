Статья

На пороге новоселья: как принять квартиру у застройщика

Прежде чем получить ключи от жилья в новостройке, будущий владелец внимательно все осматривает и проверяет. Это называется "‎приемка квартиры". Она‎ позволяет выявить некачественные и недоделанные работы, которые нужно исправить и завершить‎. Такая процедура обязательна перед передачей жилья от застройщика покупателю. Рассказываем, как принимать квартиру в новостройке у застройщика и на что обращать внимание

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

Сроки процедуры

Общие правила регламентирует профильный федеральный закон.

Алгоритм проведения приемки следующий. В договоре долевого участия (ДДУ) изначально примерно указывают период, когда жильцы получат ключи: квартал или полугодие конкретного года. Когда здание возведено, застройщик получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После этого, но не ранее, чем за месяц до оговоренного срока передачи квартир, всем дольщикам сообщают о готовности дома.

Их уведомляют лично под роспись или заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. Если используют электронную почту, документ заверяют цифровой подписью. Также в договоре могут быть предусмотрены другие способы связи, например через мессенджеры.

Получив подобную отмашку, дольщик обязан приступить к приемке новой квартиры от застройщика в сроки, зафиксированные в ДДУ. Если они не прописаны, по закону на это дается семь рабочих дней с момента уведомления. Подразумевается, что человек договорится о дне и времени осмотра квартиры с представителем девелопера или мастером-бригадиром субподрядчика.

Если сроки пропущены

После крайней даты, в которую дольщик должен получить ключи, застройщик будет ждать еще максимум два месяца. Далее он оформит необходимые документы самостоятельно. Так происходит, когда покупатель игнорирует приглашение на приемку или отказывается завизировать акт приема-передачи, хотя у него нет претензий к качеству работ.

Подписав акт в одностороннем порядке, компания больше не несет ответственности за возможную случайную гибель клиента. Например, она не будет отвечать в суде, если новоселу на голову с потолка упадет кусок отслоившейся штукатурки.

Иногда этим пользуются недобросовестные девелоперы. Они присылают уведомление, как должны, но затем специально тянут время и не записывают покупателей на приемку.

Дольщики, которые столкнулись с подобным поведением, могут подать застройщику письменную претензию. Так он потеряет право составлять акт в одностороннем порядке, возможность уклониться от исправления недостатков и ответственности за них.

Документ составляют в двух экземплярах. В тексте важно указать готовность осмотреть жилье в установленные законом сроки. Если претензию вручают лично, представитель компании ставит на копии, которая остается у клиента, отметку о получении. Также можно послать бумаги по почте письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Приемка квартиры по доверенности

Акт подписывает каждый дольщик. Поэтому, если, например, ДДУ оформлен и на мужа, и на жену, они оба должны участвовать в приемке. Если один из супругов не может присутствовать, ему нужно оформить нотариальную доверенность на второго.

Также возможно и даже желательно пригласить на приемку независимого эксперта. Помощь с выявлением дефектов и фиксацией их в документах оказывают множество компаний. При необходимости специалист осмотрит квартиру даже без участия будущих жильцов. Но тогда у него должна быть нотариальная доверенность, чтобы он мог подписать акт.

Да, чтобы воспользоваться услугами профессионала, потребуются дополнительные расходы. Но они будут несравнимо меньше, чем стоимость ремонта, который, возможно, понадобится, если жилец вовремя не заметит недочеты строителей.

Как подготовиться

Планировать приемку лучше на дневное время, когда за окном светло. В полумраке, при свете пары лампочек часть дефектов можно случайно не заметить.

Закладывайте на тщательный осмотр хотя бы час. Не позволяйте представителю застройщика торопить себя и ограничивать время 20–25 минутами.

Перечитайте ДДУ. Найдите, что в нем сказано по поводу площади квартиры, уровня отделки, проводки, установки сантехники, наличия мебели. Это то, на что нужно будет обратить особое внимание при проверке. Реальность должна соответствовать обещаниям застройщика.

Пообщайтесь с соседями, которые уже прошли приемку. Узнайте, какие недочеты они выявили. Велика вероятность, что вы столкнетесь с теми же проблемами.

Что взять с собой

Часть потенциальных проблем легко обнаружить. Чтобы заметить царапины на окнах или непроклеенные уголки на обоях, нужно просто быть внимательным. А вот на глаз определить, что стена плохо выровнена, получится далеко не у каждого. Поэтому во время приемки следует вооружиться инструментами.

Что взять Зачем Фотоаппарат Фиксировать недочеты Планшет, несколько листов бумаги, ручки Составлять акт осмотра, где будут указаны все дефекты Яркий жирный маркер, мел, бумажный скотч Помечать в квартире огрехи, которые нужно исправить. Скотч используется в качестве "‎стикеров", на которых можно писать‎ Фонарик Например, для осмотра санузла, где пока нет светильников Калькулятор Подсчитывать фактическую площадь отдельных комнат и квартиры Складная табуретка или небольшая стремянка Чтобы достать до патронов для освещения на потолке и проверить тягу в вентиляции Небольшой электроприбор. Например, зарядка от телефона или патрон для лампочки, который можно вставлять в розетку Проверять работу розеток Лампочку Проверять освещение Индикаторная отвертка, мультиметр Проверять проводку Зажигалка и свечка Проверять работу вентиляции и искать сквозняки из щелей в окнах Рулетка, дальномер Точное измерение площади Двухметровый или лазерный уровень Проверять, насколько ровные пол и стены Уровень на 40–60 см Проверять окна, подоконники, батареи Вертикальный отвес Убедиться, что стены перпендикулярны полу и потолку. Молоток Проверять стяжку, если финишного покрытия еще нет Сменная одежда и обувь Актуально в квартирах без отделки и с предчистовой отделкой, чтобы не пачкаться строительной пылью

Вместо отдельных фотоаппарата, фонарика и калькулятора можно использовать смартфон.

Также не забудьте документы:

паспорт;

оригинал договора долевого участия;

доверенность, если ДДУ оформлен на другого человека.

С договором можно сверяться во время приемки, и весь комплект понадобится, чтобы подписывать бумаги по итогам проверки.

Проверяем бумаги

Перед тем как осматривать квартиру, познакомьтесь с бумагами в офисе строительной компании. Важно убедиться, что застройщик получил и правильно оформил:

разрешение на ввод дома в эксплуатацию;

акт о вводе в эксплуатацию инженерных систем дома;

документы о присвоении почтового адреса;

заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов (ТТР) и проектной документации;

поэтажный план;

паспорта на входную дверь, окна, счетчики воды и электричества.

Придомовая территория и общее имущество

Во время приемки дольщики осматривают не только свои квартиры, но и двор, подъезд, лифты, лестничную клетку, подвал и чердак.

Если у дома не обустроен тротуар, нет парковки, детской площадки, входная дверь в подъезд не закрывается, в подвале протечки, на стенах трещины, — все это стоит упомянуть в акте осмотра.

Ориентируйтесь как на договоренности с конкретным девелопером — что он обещал в проекте ЖК, — так и на общие нормативы благоустройства, профильные своды правил (СП), ГОСТы.

Чек-лист приемки квартиры от застройщика

Чтобы убедиться, что все в порядке, вооружаемся стандартами застройщика или минимальными требованиями Минстроя, на которых основаны такие нормативы компаний.

Что проверить в квартире На что обратить внимание Соответствие поэтажному плану Планировка, фактические размеры комнат. Если общая площадь квартиры сильно отличается от предполагаемой, цену недвижимости корректируют. Девелоперы допускают отклонение примерно на 0,5–1 кв. м Двери Повреждения, насколько легко закрывается, работа замков, плотность ручки. Ровность установки — остается на месте в открытом положении Если пока не установлены, высота проема от стяжки пола должна быть не более 2 м 8 см, иначе над дверью будет дыра. Перекрытия без стяжки ниже уровня будущего пола примерно на 10 см У входной двери — целостность уплотнительной резинки, наличие глазка Работа звонка Окна Оконные и балконные проемы без перекосов Царапины на стекле и рамах, работа механизмов, створки не задевают раму, уплотнители целые, снаружи есть отлив для воды, монтажная пена без промежутков Идеально, если пена защищена пароизоляцией или загерметизирована Нет щелей. Используйте зажженную свечу или зажмите бумагу в разных точках рамы и убедитесь, что не можете вытащить лист Стены Вертикальность, ровность, трещины, пятна, грибок. Диагонали комнат должны быть одинаковыми. Это значит, что стены параллельны Зимой — температура стен, которые выходят на улицу. Не должна быть холодной и влажной Полы Ровность, трещины, пятна, грибок Горизонтальность стяжки. Отклонение не более 4 мм на каждые 2 м, не более 20 мм по всей комнате Бугорки или впадины в стяжке не более 4 мм Легкие удары молотком не разрушают стяжку. Тщательно проверить в дверных проемах, углах, местах вывода труб Толщина стяжки — не менее 40 мм с утеплителем или 20 мм без него Уровень пола в санузле на 15–20 мм ниже, чем в остальной квартире, или помещение отделено порогом Если уложено покрытие — оно ровное, не скрипит и не проседает Потолки Ровность, трещины, пятна, грибок Высота в каждом помещении соответствует цифрам в ДДУ Отделка Если черновая — готовность стен к шпаклевке и окраске Предчистовая — есть стяжка на полу, стены оштукатурены. Откосы окон и входной двери готовы, есть разводка электричества, выводы освещения Чистовая — уложено покрытие на полу, наклеены обои или стены окрашены, установлены двери Вентиляция Когда входная дверь закрыта, а окно открыто, пламя свечи отклоняется в сторону шахты. Второй вариант теста — бумага прилипает к отверстию На верхних этажах, где вентиляция может не работать в теплое время года, в квартире установлены дополнительные вытяжки Электрика Проверить наличие тока в каждой розетке и выводе освещения. Узнать, есть ли заземление. Проверить заземление в ванной Водоснабжение и канализация Есть вода, она чистая, напор ровный Все краны работают Показания и серийный номер счетчиков Запорная арматура на выводах труб водоснабжения, они закрываются плотно Заглушки на выводах канализации Нет подтеков Вход стояка в плиту перекрытия надежно забетонирован Горизонтальные трубы диаметром 110 мм уложены с уклоном 1–2 см на метр, трубы на 50 мм — с уклоном 3 см на метр Пятна и сколы на сантехнике и смесителях Отопление Радиаторы сухие, закреплены надежно и ровно Воздушные зазоры: 60 мм от пола, 50 мм от подоконника, 25 мм от стены

Подписываем дефектную ведомость

Во время осмотра фотографируйте все обнаруженные дефекты и записывайте их в список.

Когда проверка закончена, на основании этих пометок составьте акт осмотра. Его также называют дефектной ведомостью или дефектовочным актом. Единой утвержденной формы для него нет. Можно заранее найти примерный шаблон в интернете или оформить документ произвольно.

Главное — указать в шапке реквизиты застройщика и дольщика-покупателя. Далее в тексте указывают все выявленные недочеты и описывают, как и когда они будут устранены. Обычно на дополнительные работы отводят пару недель. Представитель девелопера или бригадир, участвующий в приемке, помогут сориентироваться.

Акт осмотра составляют в двух экземплярах. Оба подписывают все стороны, указанные в ДДУ. Убедитесь, что у представителя застройщика есть довереность, чтобы визировать документы от лица компании.

Одна копия остается у дольщика. По ней предстоит сверяться, как строители сделали "‎работу над ошибками".‎

Подписываем акт приема-передачи. Или нет

Если дефекты несущественные, дольщику придется подписать акт приема-передачи до того, как они будут устранены. Но, когда выявлены нарушения, из-за которых в квартире будет невозможно жить, или возникает спор по этому поводу, покупатель может не принимать работы.

Во втором случае проводят повторную проверку с участием специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования или строительства. Он обязан быть членом профессиональной саморегулируемой организации (СРО), и сведения об этом эксперте должны быть внесены в соответствующий национальный реестр.

Отметим, что когда покупатель не пускает специалиста в квартиру, застройщик имеет право подписать акт приема-передачи в одностороннем порядке. По правилам, действующим до конца 2025 года, это разрешается сделать через месяц после плановой даты, когда покупатель должен был получить ключи.

Если подтверждается, что дефекты существенные, застройщик возмещает дольщику стоимость услуг эксперта.

В свою очередь покупатель имеет право требовать от девелопера:

в разумный срок бесплатно устранить недостатки;

либо соразмерно уменьшить стоимость квартиры;

либо компенсировать расходы на самостоятельный ремонт;

Также дольщик может в одностороннем порядке отказаться от приобретения этой недвижимости. После расторжения ДДУ застройщик вернет деньги.

При любом сценарии, когда наконец приходит время подписывать акт приема-передачи, его нужно сперва внимательно прочитать. Например, важно еще раз сверить площадь квартиры.

Наконец, после подписания акта и получения ключей, можно переходить к следующему шагу — оформлению квартиры в собственность в Росреестре.

Сроки устранения дефектов

На данный момент до 31 декабря 2025 года действует постановление, согласно которому все нарушения должны быть бесплатно ликвидированы за 60 календарных дней или быстрее. В серьезных случаях отсчет ведут со дня, когда приглашенный эксперт выносит вердикт. В более простых ситуациях — с момента подписания акта приема-передачи.

Если дольщик не пускает рабочих, которые должны устранить недостатки, он не может больше требовать ни безвозмездного проведения работ, ни уменьшить цену жилья, ни возместить расходы на самостоятельный ремонт.

В свою очередь, когда в разумный срок огрехи не исправили, можно в одностороннем порядке расторгнуть договор ДДУ и вернуть деньги.

Гарантия на квартиру

Некоторые дефекты невозможно выявить во время приемки. Например, летом никак не проверить работу системы отопления или утепленность стен, выходящих на улицу. Можно только убедиться, что нет подтеков и щелей, и надеяться на лучшее. Даже если проблемы на самом деле есть, пометки о них не попадут в акт осмотра и не будут решены сразу же после приемки.

Однако об этом не стоит переживать. Для подобных случаев предусмотрен гарантийный срок, в течение которого застройщик обязан за свой счет устранять обнаруженные недостатки. Для конструктивных элементов здания, то есть, например, крыши, стен, окон, это минимум первых три года после возведения новостройки. Гарантия на отделочные работы — один год.

В соответствующий период можно предъявить девелоперу письменную претензию о ненадлежащем качестве дома. Если во внесудебном порядке договориться о ремонте не удалось либо после проведения работ проблема не была решена, подается иск.

Важно учитывать, что гарантия не действует, когда дефекты — следствие :

нормального износа здания;

некачественного ремонта, который жильцы проводили самостоятельно;

нарушения правил и условий эксплуатации дома и оборудования.

Чтобы это выяснить, получив претензию, застройщик собирает комиссию, которая обследует строение. При необходимости ее заключение собственники могут обжаловать в суде. Для этого понадобится повторная экспертиза за счет истцов, но, если суд встанет на сторону жильцов, девелопер компенсирует расходы.