В Вологодской области число пациентов с алкогольными психозами снизилось на 30%

Отмечается также снижение общего числа умерших

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Количество пациентов с алкогольными психозами уменьшилось в Вологодской области на 30% с начала 2025 года в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем, сообщили в пресс-службе Минздрава России со ссылкой на наркологическую службу области. Отмечается снижение общего числа умерших, в том числе трудоспособного возраста.

"В Вологодской области за период с 1 января по 16 октября текущего года относительно того же периода прошлого года отмечается снижение общего числа умерших, в том числе лиц трудоспособного возраста. Наибольшее снижение числа смертей в трудоспособном возрасте произошло от болезней системы кровообращения, болезней органов пищеварения и внешних причин. По данным наркологической службы региона, за период снизилось число обращений, а число пролеченных пациентов с алкогольными психозами уменьшилось на 30%", - сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве уточнили, что снижение смертности от основных причин "может являться следствием мер по снижению потребления алкоголя, принятых руководством региона". "Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития и обострения неинфекционных заболеваний, а также смертности от внешних причин", - отметили в Минздраве.

По оценкам Росалкогольтабакконтроля в Вологодской области во II квартале 2025 года (данные доступны только по второй квартал 2025) к аналогичному периоду 2024 года розничные продажи алкогольной продукции на душу населения в литрах этанола снизились на 17,2%. Причем темпы снижения продаж в Вологодской области существенно превосходили общероссийские во II квартале 2025 г.

С 1 марта розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 мск и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией. По данным регионального Минздрава, смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, сократилась с момента введения ограничений на 49,6% - с 133 до 66 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы, уменьшилось наполовину - с 489 пациентов с марта по сентябрь прошлого года до 243 пациентов за аналогичный период этого года. По данным системы ЕГАИС, с 1 марта 2025 года продано 5,3 литра алкоголя на человека, за аналогичный период 2024 года - 6,3 литра, сообщал губернатор Георгий Филимонов.