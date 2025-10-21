Статья

Унизили за 400 секунд. У Франции не нашлось денег обезопасить Лувр

Ограбление Лувра — одно из самых громких мировых событий минувших выходных — обнажило проблему недофинансирования безопасности самого популярного художественного музея мира и нанесло еще один репутационный удар по стремительно теряющему популярность президенту Франции Эмманюэлю Макрону, при котором страна в 2019 году уже чуть не лишилась одного из главных своих символов — собора Парижской Богоматери

Утром в воскресенье, 19 октября, уже во время работы музея группа неизвестных под видом рабочих с помощью автовышки проникла на второй этаж Лувра, разбила витрины и вытащила девять предметов французских императоров, в числе которых ожерелье, серьги, две короны, брошь и сервиз. Вся операция, по информации правоохранителей, длилась около семи минут.

Пощечина Макрону

Приблизительно 400 секунд потребовалось грабителям, чтобы у граждан Франции в очередной раз появился повод испытать неловкость за свою страну. Политический кризис там не утихает: пост президента занимает человек с рейтингом одобрения 15%, премьер-министра — Себастьен Лекорню, который после рекордно короткого срока во главе правительства возвращается на должность за неимением альтернативы.

Ограбление Лувра сравнивают с очередной пощечиной Макрону. Лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и вовсе заявил, что столь дерзкое ограбление является оскорбительным для всей страны. "Лувр — это всемирный символ нашей культуры. Ограбление, в результате которого ворам удалось похитить драгоценности французской короны, — невыносимое унижение для нашей страны", — указал Барделла.

Европарламентарий Франсуа-Ксавье Беллами назвал ограбление Лувра "историческим провалом", потому что "Франция больше не способна защитить свои самые ценные сокровища".

"Это королевские драгоценности, символ нашей истории. Считаю, что, к сожалению, этот случай был ужасно простым, поскольку [грабители] воспользовались уязвимостью системы безопасности, которая явно несовершенна, — сказал он. — К сожалению, все меры безопасности были проигнорированы. И это пренебрежение привело к тому, что мы видим сегодня".

Он также вспомнил пожар в соборе Парижской Богоматери. "Он не стал для нас настоящим уроком — мы так и не осознали, к чему приводит халатность. В любом случае тогда никто не взял на себя ответственность. Я думаю, это признак того, что страна больше не знает, как защищать свое наследие", — заключил Беллами.

Денег мало

Вместе с политическим Францию сопровождает и экономический кризис. Состоятельные французы выводят свои средства за границу, бюджет страны не одобрен, растет государственный долг. На конец первого квартала 2025 года он уже достиг €3,346 трлн, что составляет 114% от ВВП страны.

После ограбления выяснилось, что Счетная палата Франции готовилась опубликовать в ноябре доклад о серьезных проблемах безопасности в Лувре, которые вызваны нехваткой финансирования. В нем ведомство указывает "на значительные и постоянные задержки с приведением технического оснащения самого посещаемого в мире музея к стандартам". В частности, подчеркивается, что в той части музея, где находятся "Мона Лиза" и "Галерея Аполлона" (там произошло ограбление), треть залов не оборудована камерами видеонаблюдения.

За пять лет в музее было установлено всего 138 дополнительных камер, лишь чуть более трети залов оснащены хотя бы одной камерой наблюдения. "Несмотря на ежегодный эксплуатационный бюджет в €323 млн, выделенные средства крайне незначительны по сравнению с оцененными потребностями", — приводит радиостанция France Info выдержку из отчета.

Генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров отметил, что инцидент наносит значительный ущерб репутации как музея, так и властей Франции.

"Можно пока лишь говорить о серьезных репутационных потерях как Лувра, так и французской исполнительной власти, — сказал он ТАСС. — Учитывая открытую и показательную кражу, а также сломанную и выброшенную корону супруги императора Наполеона III, это запросто могло быть и политической акцией представителей радикальной оппозиции. Когда государство ослаблено внутренними противоречиями, гонкой вооружений и драматическими ошибками внешней политики, непременно появляются разнонаправленные силы, тестирующие власть на ее силу. Отсюда и возникают такие происшествия".

Риск не увидеть никогда

Макрон заверяет, что все ценности будут возвращены. Однако пока удалось найти только одну из похищенных корон — императрицы Евгении, которая инкрустирована 1 354 бриллиантами. Она со следами повреждения была найдена неподалеку от музея, что, по мнению следствия, указывает на то, что грабители ее выронили при побеге. Власти Франции позже сообщили об обнаружении еще одного предмета, но не назвали его.

Управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова считает, что грабители могут нелегально продать украденные из Лувра драгоценности по частям, ни один аукционный дом или галерея не возьмутся за реализацию украденных предметов.

"К сожалению, в случае с ювелирными изделиями возможна довольно варварская манипуляция — это продажа украшений, которые однозначно являются произведением искусства, как драгоценных металлов и камней по отдельности", — сказала собеседница агентства, отметив, что оценить стоимость украденных вещей непросто.

Искусствовед Елизавета Лихачева считает, что украденные экспонаты могут быть утрачены для публики навсегда. "Есть два варианта: первый — вещи, украденные под заказ. То есть кто-то очень хотел заполучить эти украшения. В этом случае это будет закрытая коллекция, которую никто долгое время не увидит, но есть шанс, что они сохранятся. Второй вариант гораздо менее приятный: их могут разобрать на составные части — металл переплавят, а камни переработают и продадут", — сказала она.

По словам прокурора Парижа Лор Беко, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Она также допустила, что заказчиками или исполнителями операции могли быть иностранцы.

Самое известное похищение из Лувра произошло более века назад, когда злоумышленник завладел картиной "Мона Лиза" ("Джоконда"). Произведение Леонардо да Винчи пропало 21 августа 1911 года и было найдено только спустя два с половиной года.

Артем Кузнецов