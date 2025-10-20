В МВД предупредили о мошеннической схеме с работой на сайтах знакомств

Такая деятельность предусматривает приглашение мужчин на свидание за процент от суммы счета "за приведенного клиента"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мошенники предлагают "работу" на сайтах знакомств, предусматривающую приглашение мужчин на свидание за процент от суммы счета "за приведенного клиента". Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Вербовка в данную преступную схему выглядит относительно безобидно - в мессенджере предлагают "работу": сидеть на сайтах знакомств, приглашать мужчин на свидание и получать 10% от суммы счета "за приведенного клиента". Выплаты - "каждый день, в любую точку мира", - сказали в управлении.

При этом, как отметили в МВД, на деле это онлайн-часть мошеннической схемы, где подставные "свидания" становятся способом выманивания денег. "Девушки-приманки знакомятся с жертвами на площадках для онлайн-знакомств и назначают встречу в определенном заведении. Там жертву встречают другие участники, которые заставляют "гостей" оплачивать счета с многократной накруткой цен", - пояснили в киберполиции.

"По сути, такие "вакансии" - не безобидный подработок, а вовлечение в организованное мошенничество. Даже если человек не участвует напрямую в расчетах, он помогает заманивать жертв и становится соучастником преступления. "Любые предложения "работы" с легкими деньгами, особенно связанные со свиданиями, соцсетями или "приведением клиентов", почти всегда сигнал о мошеннической схеме", - подытожили в УБК.