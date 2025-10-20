Цивилева: за 2,5 года решили 96% обращений в фонд "Защитники Отечества"

Поступило более 2 млн запросов на оказание помощи, отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 2 млн запросов на оказание помощи поступило в фонд "Защитники Отечества" за 2,5 года, 96% из них уже решены. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева журналистам.

"За два с половиной года работы фонд "Защитники Отечества" принял более 2 млн запросов на оказание помощи, 96% из них уже решены", - сказала она по итогам заседания Наблюдательного совета фонда.

На заседании, отметила она, были подведены итоги работы фонда по различным направлениям, в том числе в рамках обеспечения техническими средствами реабилитации. "До конца года будет оборудовано уже 2,5 тыс. жилых помещений, квартир жилого дома", - обратила внимание Цивилева.

Председатель фонда добавила, что также обсуждались меры поддержки и организация расширенной обязательной диспансеризации военнослужащих. Кроме того, обсуждалась организация их сопровождения в части реабилитации, санаторно-курортного лечения и обеспечения лекарственными средствами.

Помимо этого, на заседании набсовета обсуждались вопросы трудоустройства ветеранов и получения программ обучения, необходимых, чтобы занять интересные военнослужащим вакансии с учетом их потребностей и запросов.