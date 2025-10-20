В Карелии открыли памятную доску ветерану ВОВ Георгию Парамошкову

Она появилась в Петрозаводске, на доме, где он жил

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 октября. /ТАСС/. Памятную доску в честь карельского лыжника, ветерана Великой Отечественной войны и динамовца Георгия Парамошкова открыли в Петрозаводске. Она появилась на здании, где жил спортсмен, сообщили в пресс-службе парламента Карелии.

"Это личность легендарная в истории карельского спорта, и особенно карельского "Динамо". У Георгия Парамошкова есть уникальное достижение: он участник всех прошедших при его жизни Народных лыжных праздников, вплоть до того, который проходил в последний год его жизни, в 2000 году", - сказал во время церемонии открытия руководитель Музея истории спорта Карелии Евгений Шорохов.

В торжественном мероприятии приняли участие родственники Георгия Парамошкова, председатель Карельского регионального отделения ФСО "Динамо" Сергей Мочалов, спикер Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович и другие.

Георгий Гаврилович Парамошков - многократный чемпион Карелии и первый в республике мастер спорта СССР по лыжным гонкам, победитель Первого Народного лыжного праздника региона, абсолютный победитель III и IV праздников, а также 10-кратный победитель праздника и ветеран Карельского общества "Динамо".

Парамошков участвовал в Советско-Финляндской войне в рядах Красной армии, а в 1941 году, в начале Великой Отечественной войны, стоял в рядах защитников Петрозаводска. Воевал на Карельском фронте, был командиром отдельной лыжной группы разведки при штабе фронта, выполнял боевые задания руководителя партизанского движения в Карелии Юрия Андропова.

После войны Парамошков работал в Карельском республиканском Совете физкультурно-спортивного общества "Динамо" - сначала инструктором, а затем заместителем председателя. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", удостоен звания "Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия".