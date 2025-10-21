Статья

Аскорбинка — не просто витаминка: как и зачем пить витамин С

Мы с детства живем с установкой, что аскорбиновая кислота, или витамин С, полезна. Микроэлемент добавляют в комплексы для иммунитета, советуют пить при простуде, да и просто принимают "на всякий случай". Но далеко не все знают, как много задач аскорбинка выполняет в организме. Она нужна буквально каждой клетке

Редакция сайта ТАСС

© Mish.El/ Shutterstock/ FOTODOM

Что такое витамин С?

Официальное название витамина С — аскорбиновая кислота. Она была открыта в 1920-х годах американским ученым венгерского происхождения Альбертом Сент-Дьёрди (в 1937 году он получил Нобелевскую премию за исследования в области биологического окисления), в 1932 году американский биохимик Чарльз Глен Кинг выделил витамин С из сока лимона, а в 1933 году английский химик Норман Хаворт вывел его химическую структуру.

Аскорбиновая кислота легко усваивается, но быстро выводится из организма. Кроме того, вещество чувствительно к свету, теплу и воздуху: из-за этого витамин С разрушается в овощах и фруктах, которые долго хранились или подвергались термической обработке.

Суточная потребность человека в аскорбиновой кислоте зависит от возраста, пола и состояния здоровья. В среднем взрослым мужчинам требуется около 90 мг в день, женщинам — 75 мг, а подросткам — 75 и 65 мг соответственно.

Для чего нужен витамин С?

Человеческий организм не способен синтезировать аскорбиновую кислоту, хотя большинство млекопитающих делают это самостоятельно. В процессе эволюции мы потеряли ген, ответственный за ее синтез, и теперь зависим от внешнего поступления — с пищей или в виде добавок. Без аскорбиновой кислоты невозможно нормальное функционирование множества систем.

Синтез коллагена. Коллаген — это белок, который обеспечивает прочность и здоровье кожи, связок, сухожилий, сосудов и даже роговицы глаз. Без витамина С организм не сможет производить полноценный коллаген, что опасно как для кожи и сосудов, так и, к примеру, для заживления ран.

Обмен веществ. Аскорбиновая кислота помогает усваивать железо из растительных продуктов, принимает участие в синтезе аминокислот и выработке определенных гормонов.

Защита от окислительного стресса. Витамин С нейтрализует свободные радикалы — молекулы, которые повреждают клетки и ускоряют старение.

Поддержка иммунитета. Витамин С способствует работе иммунных клеток, повышает сопротивляемость инфекциям и ускоряет процесс выздоровления. Особенно заметен этот эффект при простуде и гриппе — при достаточном уровне витамина С симптомы переносятся легче, а выздоровление происходит быстрее.

Работа сердечно-сосудистой системы. Аскорбиновая кислота укрепляет капилляры, помогает регулировать давление и защищает сердце от перегрузок, а также способствует выработке "хорошего" холестерина и нейтрализации "плохого".

Функционирование нервной системы. Витамин С участвует в производстве нейромедиаторов — веществ, которые передают сигналы между нервными клетками. Это влияет на настроение, память и способность справляться со стрессом.

Признаки и последствия дефицита витамина С

Первые признаки нехватки аскорбиновой кислоты легко списать на усталость или сезонные недомогания. Однако, если вовремя не взять ситуацию под контроль, можно заработать серьезные проблемы со здоровьем.

Вот на что стоит обратить внимание:

частые простуды и долгое восстановление после них;

вялость, раздражительность, снижение концентрации;

сухость кожи и ломкость волос и ногтей;

медленное заживление ран, кровотечения;

синяки, которые появляются без видимой причины;

боли в суставах и общая слабость.

При глубоком и длительном дефиците развивается тяжелое заболевание — цинга. Ее симптомы — сильные боли в мышцах и суставах, воспаление десен, расшатывание зубов, внутренние кровотечения. Сегодня цинга встречается крайне редко, но ее отдельные признаки можно заметить у людей с хронически скудным рационом.

Даже при незначительном дефиците важно скорректировать питание или прием добавок — организму нужен постоянный приток витамина С.

Переизбыток витамина С: возможно ли это?

Избыток аскорбиновой кислоты обычно выводится из организма с мочой: если человек изредка превышает норму, опасности для здоровья нет. Однако если это происходит регулярно — особенно за счет добавок, — можно столкнуться с неприятными последствиями.

Потенциальные симптомы передозировки:

расстройства пищеварения (тошнота, диарея, вздутие);

изжога и боли при приеме на голодный желудок;

повышенное образование оксалатов (выявляется анализами) — веществ, способных образовывать камни в почках;

аллергические реакции;

головные боли, повышение давления;

бессонница, возбудимость, хроническая усталость.

Риск передозировки существует в основном при приеме больших доз — свыше 2 тыс. мг в день. Особенно внимательными нужно быть людям с заболеваниями почек, диабетом и нарушениями обмена веществ. Такие пациенты должны принимать аскорбиновую кислоту под наблюдением врача.

Источники витамина С

Витамин С содержится в растительных продуктах: свежих овощах, фруктах, ягодах и зелени (но важно помнить, что при нагревании аскорбиновая кислота разрушается, напримере, при варке овощей концентрация витамина С падает на 90%). Абсолютным лидером по содержанию витамина С остается шиповник: в 100 г ягоды содержится 650 мг аскорбиновой кислоты — почти в девять раз выше суточной нормы для взрослого человека. Другие продукты, богатые аскорбиновой кислотой:

облепиха;

болгарский перец;

черная смородина;

киви;

брокколи;

цитрусовые — апельсины, лимоны, грейпфруты;

земляника;

капуста (брюссельская, белокочанная, цветная);

зелень — петрушка, укроп и др.

Суточную норму аскорбинки легко обеспечат один-два таких продукта в ежедневном рационе.

Но если по каким-то причинам получить нужное количество вещества с пищей не выходит, можно воспользоваться добавками: в таблетках, порошках, капсулах, в виде шипучих напитков и даже жевательных конфет.

Что нужно помнить?

Форма витамина С (натуральная или синтетическая) практически не влияет на усвоение — биодоступность у них сопоставимая.

Добавки полезны в периоды повышенных нагрузок, при болезнях или в сезон простуд.

Лучше выбирать формы добавок с постепенным высвобождением (с пролонгированным действием), если планируется прием в высоких дозах.

Однако добавки — это не замена питанию, а всего лишь поддержка. Их прием должен быть разумным и соответствовать потребностям организма.

Кому особенно нужен витамин С

Хотя аскорбиновая кислота необходима всем, есть категории людей, для которых даже незначительный дефицит может быстро сказаться на здоровье и самочувствии.

Беременные и кормящие

Витамин С необходим для формирования тканей плода, укрепления плаценты и иммунной защиты. Его недостаток может сказаться как на матери, так и на ребенке — вплоть до задержки развития и ослабленного иммунитета у малыша.

Люди с ослабленным иммунитетом

После болезней, операций, химиотерапии, при хронических заболеваниях или частых ОРВИ содержание витамина С в организме падает. У таких пациентов увеличивается потребность в аскорбиновой кислоте.

Пожилые люди

Люди в возрасте подвержены большему риску дефицита микроэлементов, включая витамин С. Аскорбиновая кислота важна для старших пациентов: она помогает поддерживать здоровье сосудов, замедляет возрастные изменения и способствует общему тонусу.

Курильщики

Никотин разрушает витамин С в организме, поэтому курящим требуется почти вдвое больше аскорбиновой кислоты, их суточная норма — около 165 мг в день.

Жители больших городов

Плохая экология, стресс, нерегулярное питание — все это увеличивает потребность в антиоксидантах. А витамин С помогает нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов и токсинов.

Как правильно принимать витамин С

Чтобы витамин С приносил максимум пользы, важно соблюдать несколько простых правил.

Не превышайте дозировку. Взрослым достаточно 75–90 мг в день.

Не принимайте витамин С на голодный желудок. Особенно если это чистая аскорбиновая кислота — она может раздражать слизистую. Ее можно пить только после еды.

Сочетайте с другими витаминами. Витамин С лучше усваивается с витаминами А, В5, В9, Е, а также с железом и кальцием.

Но вообще дефицит аскорбиновой кислоты легко предотвратить, если регулярно включать в рацион свежие овощи, ягоды и фрукты. И никакие аскорбинки не потребуются.



