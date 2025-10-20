В Марий Эл оборудуют освещение на более чем 22 км автодорог до конца года

Речь идет о девяти участках дорог через населенные пункты

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 20 октября. /ТАСС/. Свыше 22 км автомобильных дорог Марий Эл, прежде всего, проходящих через населенные пункты, до конца 2025 года оборудуют освещением. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев, подводя итоги совещания по вопросам снижения аварийности на автодорогах.

"До конца года планируем обустроить освещение на девяти участках дорог через населенные пункты - это более 22 км, кроме того для предотвращения выезда транспорта на встречную полосу на двух участках дорог установили делиниаторы общей протяженностью более 5 км", - сказал Зайцев. Он напомнил, что в 2025 году власти направили 200 млн рублей из дорожного фонда в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения" на устройство искусственного освещения и обустройство тротуаров.

Глава региона отметил, что в Марий Эл за последнее время на 18,2% снизилось число погибших в ДТП, "но в целом количество аварий на дорогах вызывает опасения". "Наша общая цель - сделать дороги безопаснее для всех, особенно для самых уязвимых участников движения - детей и подростков", - подчеркнул Зайцев.

В частности, пояснил он, при республиканском министерстве транспорта действует межведомственная рабочая группа по рассмотрению причин и условий возникновения происшествий. В задачу группы входит принятие мер на участках, где происходит большое число аварий. По данным Зайцева, за девять месяцев текущего года было принято 33 соответствующих решения, подразумевающих изменение схем движения, введение ограничений скорости, запрещение обгона, установка барьерных ограждений, изменение режима работы светофоров.