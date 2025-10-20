Цивилева предложила расширить помощь "Защитников Отечества" на военных

Заместитель министра обороны РФ отметила, что 40% обращающихся в фонд - это действующие военные и члены их семей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Помощь фонда "Защитники Отечества" предлагается распространить на ветеранов СВО, получивших ранения и принявших решение остаться на службе. Об этом сообщила журналистам статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

В ходе заседания наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" она огласила инициативу о включении действующих военнослужащих с инвалидностью в контур помощи, оказываемой фондом.

"К нам обращаются порядка 40% непосредственно действующих военнослужащих. Я дам пояснение, что по нашему уставу фонд оказывает помощь и поддержку демобилизованным участникам специальной военной операции и семьям погибших бойцов", - сказала руководитель фонда.

Цивилева отметила, что 40% обращающихся в фонд - это действующие военнослужащие и члены их семей. "Мы понимаем, что те, кто получил тяжелые ранения, инвалидность, но остались служить в периметре министерства обороны или других силовых структур, имеют точно такие же права на получение технических средств реабилитации, спортивных протезов", - подчеркнула она.

Кроме того, в ходе заседания набсовет поддержал инициативу о создании отделов филиалов фонда "Защитники Отечества" в крупных регионах. По словам Цивилевой, они необходимы, чтобы социальные координаторы фонда могли оказывать помощь тем военнослужащим, которые проживают в малых муниципалитетах, деревнях. Пилотными проектами являются Луганская и Донецкая народные республики, а также Московская область.