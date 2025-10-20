На Ставрополье повысили надежность электроснабжения более 22 тыс. жителей

Энергетики заменили на ЛЭП 378 подвесных изоляторов и провели обрезку разросшихся деревьев

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" отремонтировали объект, обеспечивающий электроэнергией 22 тыс. жителей Ставрополья. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения более 22 тыс. жителей северо-западной части Ставрополья. Специалисты филиала "Ставропольэнерго" отремонтировали в Труновском муниципальном округе Ставропольского края линию электропередачи (ЛЭП) 35 кВ "Донская - Труновская", - говорится в сообщении.

Энергообъект обеспечивает электроэнергией более 22 тыс. жителей сел Донское и Труновское, поселка имени Кирова и хутора Новотерновского.

"Энергетики заменили на ЛЭП 378 подвесных изоляторов и провели в охранной зоне санитарную обрезку разросшихся деревьев и кустарников на площади 3 га. Работы на линии электропередачи проведены в рамках подготовки сетевого комплекса края к функционированию в зимний период", - уточнили в организации.