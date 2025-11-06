Статья

Что будет, если не платить по кредиту: последствия для должника

При подписании кредитного договора заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму, проценты за ее пользование, а также иные платежи, предусмотренные документом. Однако бывают ситуации, когда человек оказывается не в состоянии выплачивать кредит банку. Тогда за просрочку платежей могут оштрафовать, подать в суд и даже впоследствии арестовать имущество гражданина. Объясняем, какие последствия будут, если не гасить кредит, и может ли банк простить долг

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

Что будет, если просрочить платеж по кредиту

Причины, по которым человек перестает оплачивать кредит, бывают разные. Так или иначе они связаны с резким падением доходов, например понижением зарплаты или увольнением. Среди объективных причин неуплаты кредита также можно выделить продолжительную болезнь, когда все деньги стали уходить на лечение.

Банк всегда напоминает заемщику об имеющейся просрочке, даже если она составляет всего один день. Человеку могут написать сообщение или позвонить по указанному в договоре телефону. Самое важное: не нужно избегать звонков из кредитной организации. Наоборот, следует самостоятельно обратиться в банк и объяснить сложившуюся ситуацию. В противном случае дело передадут в отдел взыскания задолженностей. Если продолжительное время отказываться от коммуникации с кредитной организацией, сотрудники службы взыскания могут звонить поручителям, которые заемщик указал при получении кредита.

Следует помнить, что из-за невыплаченного кредита человек действительно рискует столкнуться с неприятными последствиями. В их числе:

штраф или пени. Их размер зависит от суммы долга и условий, прописанных в договоре;

испорченная кредитная история. Человеку с хорошей кредитной историей банки с большей долей вероятности одобрят кредит. Если же заемщик в прошлом нарушал обязательства, то в следующий раз ему, скорее всего, откажут в получении средств;

звонки из банка и выездные мероприятия. В случае неуплаты долгов заемщику будут звонить из банка и напоминать о нарушениях. Если такие звонки не принесли результатов, то за дело могут взяться коллекторы, которые также будут звонить, а в некоторых случаях и приезжать лично к должникам, чтобы решить сложившуюся проблему и склонить человека к погашению накопившихся долгов;

ограничение в правах. При наличии просрочки по кредиту человеку могут запретить покидать страну. Отметим, что даже если перед отъездом оплатить долг, то сразу уехать не получится. Необходимо будет подождать, пока пройдет платеж и снимут все ограничения. На это может уйти от 7 до 14 дней;

досрочное истребование всей суммы задолженности. Это одна из крайних мер воздействия на должника. Человеку придет уведомление о соответствующем решении банка с последующим расторжением договора;

суд. За длительную неуплату кредита банк подаст на заемщика иск, по которому, в свою очередь, обяжут вносить платежи;

использование средств, хранящихся на других счетах. За неуплату кредита с других банковских продуктов заемщика по решению суда также могут списать сумму для погашения долга. Человека предупреждают о таких намерениях, и иногда банки дают несколько дней для самостоятельного погашения задолженности;

арест имущества. В случае если заемщик брал кредит под залог, то за неуплату кредита по решению суда имущество могут арестовать и выставить на торги.

Что делать, если нечем оплачивать кредит

Если возможности оплачивать кредит нет, необходимо сообщить об этом банку. Следует собрать пакет документов, которые подтвердят неплатежеспособность. Например, это может быть справка об оформлении инвалидности, выписка из больницы, подтверждающая болезнь, документ об увольнении с работы или понижении заработной платы. Далее есть несколько вариантов решения проблемы.

Кредитные каникулы

Их, как правило, предоставляют на период от одного до шести месяцев — в это время можно не вносить ежемесячный платеж. После завершения кредитных каникул размер ежемесячного платежа будет прежним, а срок выплаты увеличится на длительность этих самых каникул.

Важно помнить, что для отсрочки банки предъявляют ряд требований к заемщику:

снижение дохода за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за год;

заемщик является действующим участником СВО;

размер изначальной суммы кредита не превышает лимит в 15 млн рублей для ипотеки, 1,6 млн рублей для автокредита, 450 тыс. для потребительского кредита, 150 тыс. рублей для кредитной карты;

это первые каникулы по данному кредиту.

Во время льготного периода не будут начислять неустойки или штрафы, а также взыскивать залог или обращение к поручителю. Однако проценты начисляются полностью, заемщик будет обязан погасить их после каникул.

Законодательство позволяет оформить кредитные каникулы по нескольким займам в разных банках одновременно. Однако в отношении ипотечных каникул действует особое ограничение: они предоставляются только по одному кредиту, целевым объектом которого является единственное жилье.

Кстати, с 1 октября 2025 года право взять перерыв в выплате кредитов на срок до полугода появилось у малого бизнеса и самозанятых.

Реструктуризация

Заемщик может также изменить условия действующего кредита, то есть провести реструктуризацию. Ее применяют в том случае, когда человек по какой-то причине не может платить по кредиту. Однако ему придется доказать ухудшение своего финансового положения, предоставив документы, подтверждающие одно из следующих обстоятельств:

потерю работы;

понижение заработной платы;

серьезную продолжительную болезнь;

потерю имущества либо серьезные повреждения жилья;

снижение семейного дохода;

декретный отпуск;

призыв в армию.

Сотрудники кредитной организации рассмотрят сложившуюся ситуацию и примут соответствующее решение. Отметим, что банк не обязан соглашаться на реструктуризацию долга, но может пойти навстречу. Как правило, заемщику могут сократить ежемесячный платеж или снизить процентную ставку. Правда, в таком случае может увеличиться срок выплаты кредита.

В мае 2025 года ЦБ РФ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей.

Банкротство

Последний вариант выбраться из долговой ямы — объявить себя банкротом.

В 2023 году вступили в силу новые правила внесудебного банкротства. Так, эту процедуру могут пройти граждане, чей долг составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей. Повторное обращение за внесудебной процедурой банкротства возможно через пять лет.

Кроме того, внесудебное банкротство разрешили оформлять тем, у кого основной доход — это пенсия, а также тем, кто получает пособия по рождению и воспитанию ребенка. Пройти процедуру также могут должники, в отношении которых исполнительное производство длится свыше семи лет. А с 2025 года внесудебное банкротство стало доступно для участников спецоперации.

Сотрудники МФЦ проверят соответствие заявителя установленным критериям и в течение трех рабочих дней включат его в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента начинается процедура внесудебного банкротства. Всего на это может уйти до полугода.

Однако у внесудебного банкротства есть свои последствия. Так, в течение пяти лет нельзя будет брать кредиты и займы без упоминания о банкротстве. Кроме того, на срок длительностью от трех до десяти лет человек не сможет занимать должности в органах управления юридического лица, страховой организации и других компаний.

Если размер долга превышает 500 тыс. рублей, то человек может быть также признан банкротом через суд. Такая процедура длится от шести месяцев до года. Чтобы запустить процесс объявления себя неплатежеспособным, необходимо обратиться в суд, предварительно собрав пакет документов:

документы, подтверждающие наличие долгов;

список кредиторов;

заявление о банкротстве в свободной форме;

квитанция о направлении копии заявления в суд кредиторам;

копии паспорта, ИНН, СНИЛС;

справка с места работы и оплаты налогов;

документы, подтверждающие права на собственность;

выписки со счетов в банке;

квитанция об уплате госпошлины в размере 300 рублей и о внесении денег на депозит суда для вознаграждения финансового управляющего в размере 25 тыс. рублей.

Отметим, что финансового управляющего необходимо выбрать самостоятельно на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве до подачи заявления в суд. Рассматривать заявление будут до трех месяцев, после чего запустят процедуру банкротства.

К тому же при судебном и внесудебном банкротстве в общую сумму долга входит не только кредит, но и налоги, штрафы, платежи по ЖКХ.

Что будет, если банк подал в суд

Обычно обращение в суд за неуплату кредита — последняя мера банка, когда другие методы не дали результата. Как правило, суд в таких случаях встает на сторону кредитной организации. В отношении должника выносят одно из следующих решений:

досрочное погашение долга;

арест имущества и его продажа в пользу банка;

наложение ареста на дебетовые и кредитные карты должника, а также перечисление части дохода на погашение кредита;

изменение графика платежей и размера процентной ставки.

Если банк выиграл суд, то взыскание долга переходит в компетенцию судебного пристава. Он открывает производство по делу и вручает документ о его открытии должнику. У заемщика также есть пять дней, чтобы погасить свои долги в полном объеме. В противном случае начнется процедура принудительного взыскания.

Часто задаваемые вопросы

Сколько можно не платить по кредиту без последствий?

Условия кредита прописаны в договоре между банком и заемщиком, и они могут различаться. Как правило, штрафы за просрочку начисляют уже на следующий день. В некоторых случаях этот срок может составлять до трех дней.

Что будет, если просрочить кредит на один или десять дней, один месяц, один год?

Если просрочка по кредиту составляет не более одного месяца, то банк может наложить на заемщика штраф или насчитать пеню. Если же просрочка по кредиту долгосрочная, то банк вправе подать в суд.

Есть ли срок давности по долгам?

Срок исковой давности по кредиту в нашей стране составляет три года. Однако это не значит, что можно не платить по кредиту и ждать, когда пройдет этот срок давности. Банк будет использовать все законные методы, чтобы вернуть деньги.

Может ли банк простить просрочку?

Отношения между банком и заемщиком основываются на договоре, где прописаны права и обязанности сторон. В нем указаны, какие будут последствия в случае задержек или невыплаты долга гражданином. Ни о каком списании речи не идет. Если банк и решит простить долг, то это может быть по одной из следующих причин:

Смерть или пропажа без вести должника; Упущение срока исковой давности, который составляет три года.

При этом, как отмечают эксперты, количество случаев прощения долгов заемщикам на практике ничтожно мало.

У банка отозвали лицензию: что делать?

Если у банка отозвали лицензию, это еще не повод не платить по кредиту. В этом случае долг заемщика может перейти другому банку, например тому, к которому присоединили кредитную организацию, или Агентству по страхованию вкладов. Понять, как поступать в конкретном случае, можно на сайте агентства или нового банка. Там можно будет узнать, куда и по каким реквизитам нужно платить далее. А до этого момента необходимо погашать кредит по старым реквизитам, если деньги не возвращаются вам обратно.