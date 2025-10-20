В Карелии умер ветеран ВОВ Юлий Чипивский

Он принимал участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Великой Победы

Юлий Чипивский © Администрация главы Республики Карелия

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 октября. /ТАСС/. Житель Беломорска Юлий Чипивский, принимавший участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Великой Победы, умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщили в правительстве Карелии.

"20 октября ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, житель Беломорска Юлий Иванович Чипивский. Соболезнования родным и близким фронтовика выразил <...> глава Карелии Артур Парфенчиков <...>. Ветеран удостоен высшей муниципальной награды "Почетный гражданин Беломорского муниципального округа", ему было 99 лет", - сказано в сообщении.

В 2025 году, в преддверии 9 мая, Парфенчиков вручил фронтовику от имени президента России Владимира Путина медаль в честь 80-летия Великой Победы. В сам праздник ветеран представлял республику на параде в Москве.

"Он прошел через горнило войны, фронтовой путь начал в Киеве. Охранял небо над Ленинградом и Ладогой, защищал пятую ГЭС на Неве. Завершил войну в батальоне под Волховстроем, а после переехал в Беломорск, где через некоторое время возглавил районный узел связи <...>. Уход Юлия Ивановича - большая потеря. Соболезную родным и близким, всем, кто знал и любил нашего легендарного земляка", - написал Парфенчиков.