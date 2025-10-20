Более 300 белгородских семей льготных категорий получили жилье с начала 2025 года

Муниципалитетами освоено почти 979 млн рублей из запланированного более 1,4 млрд рублей

БЕЛГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Белгородской области с начала 2025 года обеспечило жильем 318 семей льготных категорий, проживающих на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"В Белгородской области реализуются программы для улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей с детьми-инвалидами, молодых семей и многодетных семей. На сегодняшний день муниципалитетами освоено почти 979 млн рублей из запланированного более 1,4 млрд рублей. И это позволило обеспечить жильем уже 318 из 436 семей льготных категорий, которые есть в плане 2025 года", - говорится в сообщении.

В правительстве региона отметили, что в Белгородском, Ракитянском, Вейделевском, Чернянском, Красненском, Ивнянском районах, Шебекинском и Старооскольском округах, а также в городе Белгород степень реализации жилищных программ достигла порядка 95-100%.

Помимо этого, хорошие темпы реализации данных программ наблюдаются в Волоконовском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском районах и Губкинском округе, где готовность составляет свыше 70-80 %, добавили в сообщении.

"Мы выделяем колоссальные средства из областного бюджета на реализацию жилищных программ, на развитие социальной инфраструктуры. Для каждой семьи из льготной категории это крайне важный вопрос. Безусловно, это приоритетное направление и в нашей работе", - сказал губернатор региона Вячеслав Гладков, чьи слова приводятся в сообщении.