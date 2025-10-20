На Северо-Западе России продлится солнечная погода с ночными заморозками

Лишь на Крайнем Севере уже наблюдается зима с ветрами и метелями

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сухая и солнечная погода благодаря антициклону установилась на этой неделе в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа. Лишь на Крайнем Севере, в Воркутинском районе Коми и Ненецком автономном округе уже наблюдается зима с ветрами и метелями, а в Псковской и Калининградской областях еще комфортная осень, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

В Санкт-Петербурге с завтрашнего дня погоду снова начнет определять антициклон, осадков не будет. В среду ночью температура приблизится к 0 градусов, а в окрестностях перейдет на небольшой "минус", сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. "Во второй половине недели атмосферное давление начнет понижаться, и к нам с запада придут циклоны. Так что уже к пятнице значительно потеплеет, дожди пройдут, да и южный ветер усилится", - отметил он. Дневная температура воздуха в Петербурге в течение всей недели будет 7-9 градусов тепла. В Ленинградской области в ближайшие дни температурный диапазон будет чуть больше - от плюс 4 до плюс 10 градусов.

"На юге Республики Коми под влиянием азиатского антициклона будет спокойная погода без осадков, хорошо будет подмораживать ночью - до минус 5 градусов, днем - слабый плюс, до плюс 5. На севере Коми под влиянием циклона ожидаются дожди со снегом, сырая и ветреная погода, а в Воркуте - уже зимние черты погоды: порывы ветра до 15-18 метров в секунду и метели, снег и гололед. Ближе к выходным погода на севере региона улучшится", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

В Карелию на этой неделе придет небольшое потепление, температурный режим даже на 1-2 градуса превысит норму: преобладающие ночные температуры - от 0 до +5, днем - 3-9 градусов тепла. К концу недели с активизацией циклонов на большей части республики ожидаются дожди, усилится ветер южных направлений, прогнозирует Карельский гидрометцентр. Погоду в Мурманской области будет определять восточная периферия циклонической депрессии: местами пройдут осадки, наиболее интенсивные ночью 22 октября, дневная температура воздуха составит от 0 до плюс 6 градусов.

В Архангельской области, по данным Севгидромета, с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, но к концу рабочей недели, с выходом очередного атлантического циклона, вернутся дожди. В ночные часы прогнозируется около нуля, днем - плюс 2-7 градусов. В Ненецком автономном округе, как и в заполярной Воркуте в Коми, снег и дождь, ветер 8-13 метров в секунду. Температура ночью от минус 4 до плюс 1, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ясная и прохладная осень

Территория Вологодской области по-прежнему находится под влиянием антициклона до среды, в ночные часы ожидаются заморозки до минус 6 градусов, днем - 3-6 градусов тепла. В четверг и пятницу со смещением атмосферного фронта возможны дожди, но температурный фон останется положительным, до плюс 4-7 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы.

"Практически до конца рабочей недели область продолжит находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления. А это значит, что солнечная погода останется с нами и на ближайшие дни. Ветер южных направлений слабый. В понедельник и вторник в ночные и утренние часы существуют все условия для образования сильных туманов, будьте осторожны за рулем. По ночам все так же подмораживает: от 0 до минус 5 градусов, а днем от плюс 3 до плюс 8", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Солнечная погода подержится до конца недели и в Псковской области. По прогнозу Псковского ЦГМС, по ночам будет подмораживать до минус 5 градусов, днем - до 8 градусов тепла, ночью и утром в отдельных районах возможен туман. К воскресенью ожидаются дожди, но ночных заморозков не прогнозируется.

Ясным и относительно прохладным обещает быть начало недели в Калининградской области, следует из данных официального сайта Гидрометцентра по региону. Метеорологи предупреждают, что до 21 октября возможны заморозки местами до минус 3 градусов. Низкие температуры затронут в большей степени восточные районы, тогда как в приморских Зеленоградске, Пионерске, Балтийске и других городах температура ожидается выше 0 градусов. Во вторую половину недели калининградцев ожидает потепление: со среды по пятницу ночные температуры будут расти от плюс 4 до плюс 9 градусов, а дневные составят 12-14 градусов тепла. При этом потепление будет сопровождаться небольшими дождями.