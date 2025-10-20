Арестованный глава Крымского района Кубани подал в отставку

Депутаты совета приняли заявление Сергея Леся

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, арестованный ранее по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, ушел в отставку, сообщается на сайте районной администрации. Депутаты приняли его отставку.

"Вторая внеочередная сессия сегодня состоялась в администрации Крымского района. 20 октября в Совет поступило письменное заявление от главы Крымского района Сергея Леся об отставке по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что депутаты совета приняли отставку Леся. В администрации также добавили, что в течение 10 дней будет издано постановление о назначении губернатором Кубани временно исполняющего обязанности главы Крымского района.

Ранее глава Крымского района был задержан, ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Октябрьский районный суд Краснодара 12 октября удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября. Согласно материалам дела, в период с января по март 2024 года он отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.