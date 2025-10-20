На Ставрополье заложили новую аллею памяти героев

Участники акции высадили более 250 сосен и лип

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 20 октября./ТАСС/. Новая аллея памяти героев появилась в Предгорном округе на Ставрополье. В экологической акции приняли участие представители министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, представители духовенства и казачества, сотрудники лесничеств, участники СВО, учащиеся, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора региона.

"В станице Боргустанской Предгорного округа появилась новая аллея в честь памяти героев. Более 250 сосен и лип были высажены в парковой зоне, которая была благоустроена в этом году благодаря участию в нацпроекте "Инфраструктура для жизни". Саженцы гармонично дополнили зеленый облик парка. В экологической акции приняли участие представители министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, представители духовенства и казачества, сотрудники лесничеств, участники СВО, учащиеся", - говорится в сообщении.

Также прошла патриотическая концертная программа творческих коллективов.

"Создание аллеи - важный шаг в сохранении исторической памяти, укреплении связи поколений, воспитании бережного отношения к природе. Расположение аллеи вблизи братской могилы советских воинов и стелы героям СВО придает ей особое значение. Комплексный подход позволяет менять округ к лучшему и сохранять красоту для будущих поколений. Мы планируем еще две высадки деревьев в поселках Мирном и Пятигорском", - приводятся в сообщении слова главы Предгорного округа Николая Бондаренко.

Акция "Сохраним лес" приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Ставропольском крае в рамках акции планируется высадить более 2,5 тыс. саженцев.