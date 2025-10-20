В Москве возле метро "Славянский бульвар" появятся пять навесов "сухие ноги"

Такие конструкции обеспечивают удобные условия для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству навесов "сухие ноги" возле станции метро "Славянский бульвар" на западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках работ по созданию комфортной городской среды обустроим комплекс из пяти навесов "сухие ноги" на выходе из станции метро "Славянский бульвар" до остановок общественного транспорта на улице Славянский бульвар, Староможайском шоссе и Кутузовском проспекте. Такие конструкции хорошо вписываются в городскую инфраструктуру и обеспечивают удобные условия для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что работы по устройству всех пяти навесов уже ведутся. Вначале были выполнены бурение и заливка бетона для установки свай, затем начали непосредственно монтаж конструкций и крыш.

"Конструкции навесов выполняются из высокопрочной стали с облицовкой алюминием, на крышах будут располагаться световые зенитные фонари - специальные проемы, напоминающие мансардные окна. Для безопасности пассажиров смонтируем подсветку. Навесы оборудуем инфракрасным обогревом, поставим лавочки и табло с отображением расписания. Кроме того, планируем дополнительно установить теплые павильоны для ожидания транспорта", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что на всей прилегающей к станции метро "Славянский бульвар" территории проводится подготовка к благоустройству. Ведется прокладка кабельных линий и устройство оснований тротуаров, после этого пространство замостят плиткой, разобьют газон, высадят деревья.