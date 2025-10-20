Здание казачьего кадетского корпуса в Приангарье отремонтируют к концу года

В сентябре 2026 года 125 кадетов должны начать там обучение

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт здания для казачьего кадетского корпуса в городе Ангарске Иркутской области закончат к концу 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

"Капремонт [здания для казачьего кадетского корпуса в городе Ангарске Иркутской области] планируется закончить к началу 2026 года. В сентябре 2026 года 125 кадетов уже должны начать там обучение", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале ВсКО отметили, что в 2024 году правительство региона одобрило создание первого в регионе казачьего кадетского корпуса. Уже утвержден его устав. В августе 2025 года получена лицензия на право ведения образовательной деятельности. "Сейчас в здании, предназначенном для размещения казачьего корпуса, проводится капитальный ремонт. До конца года обновят кровлю, фасады, окна, коммуникации. Контракт предусматривает и благоустройство прилегающей территории, здесь появятся спортплощадка, плац и ограждение", - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Всероссийский атаман ВсКО Виталий Кузнецов отметил, что ремонтные работы идут по графику.