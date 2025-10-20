Почти 60 км автодорог из плана на будущий год досрочно отремонтировали в Марий Эл

В регионе также завершили ремонт двух мостов

ЙОШКАР-ОЛА, 20 октября. /ТАСС/. Почти 60 км автодорог досрочно отремонтировали в текущем году в Марий Эл, несмотря на то, что они были запланированы к ремонту на будущий год. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев.

"Отремонтировали почти 60 км дорог, запланированных к реализации в 2026 году, план текущего года также успеваем завершить досрочно, он выполнен уже на 90%", - сказал Зайцев. В частности, к настоящему моменту завершены работы на 123 км дорог регионального и межмуниципального значения и 7 км дорог Йошкар-Олинской городской агломерации. "Привели в нормативное состояние 20 участков, а в столице региона покрытие обновили на 5 улицах",- заметил глава республики, напомнив, что работа ведется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Кроме того, проинформировал Зайцев, в Марий Эл завершили ремонт двух мостов, тогда как всего в рамках нацпроекта запланированы работы на четырех искусственных сооружениях.

В качестве примера он привел трассу Кулаково-Четнаево в Горномарийском районе, жители которого обратились с просьбой отремонтировать проблемный участок, через который пролегает школьный маршрут, а местное сельхозпредприятие доставляет свою продукцию. "Здесь подрядчик полностью обновил дорожное полотно, установили барьерное ограждение",- заметил Зайцев.

В целом, как ранее сообщал глава региона, уже больше половины дорожной сети Марий Эл, а именно - 56% или 1 тыс. 630 км приведено в нормативное состояние.