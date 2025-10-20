Эксперт Милованов: украинцы зимой будут сидеть в темноте по восемь часов

Они также будут есть холодную пищу из-за блэкаутов, считает президент Киевской школы экономики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Жители Украины этой зимой должны быть готовы сидеть в темноте по восемь часов и есть холодную пищу из-за блэкаутов. С таким прогнозом выступил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Блэкауты в этом году будут. Уже есть. Как готовиться? <...> Готовиться сидеть в темноте по восемь часов, есть холодную пищу, опаздывать на работу, стоять в пробках", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Милованова, гражданам Украины также необходимо запастись генераторами, батареями, фонариками, едой, водой. Кроме того, следует еще выполнять "дыхательные упражнения" для снятия стресса.

Ранее кабмин Украины принял постановление, которым официальный отопительный сезон сокращен на один месяц и продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года на фоне многочасовых отключений электричества в ряде регионов Украины и Киеве. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию очень сложной. По информации украинских властей, в ночь на 10 октября повреждения получили энергетические сети и коммунальные системы в Киеве, в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В нескольких городах Украины власти уже предупредили жителей о сложном предстоящем отопительном сезоне.

16 октября издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из государственных энергетических компаний сообщило, что украинцев этой зимой ожидают дефицит электричества и постоянные отключения света по принципу "4 х 2": четыре часа без света, два - со светом. Отмечалось, что самая сложная ситуация складывается для приграничных и прифронтовых регионов Украины.