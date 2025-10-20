В Кожухове возведут инженерное сооружение для минимизации подтоплений

Комплекс очистных сооружений обеспечит сбор и очистку ливневых и талых вод с жилых кварталов перед их сбросом в городскую канализационную систему

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Изменения внесли в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) участка в 0,3 га для совершенствования системы управления и модернизации инфраструктуры отведения поверхностного стока в Косино-Ухтомском районе Восточного административного округа столицы. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская.

"Проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы и направлен на отведение и очистку поверхностного стока с территории микрорайона Кожухово. Объект будет создан по адресу: Лухмановская улица, владение 11Б. Это инженерное решение снизит риски подтоплений в периоды интенсивных осадков", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба комитета.

Она заверила, комплекс очистных сооружений обеспечит сбор и очистку ливневых и талых вод с жилых кварталов Кожухова перед их сбросом в городскую канализационную систему. Это напрямую повлияет на качество городской среды: улицы станут чище, сократится вероятность затопления дворов и подвалов.

Правила землепользования и застройки - это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.