Поезда в Крым начали ходить по зимнему расписанию

До конца марта на полуостров будут курсировать 10 круглогодичных составов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Пассажирские поезда на Крымский полуостров начали ходить по обновленному, зимнему расписанию. Об этом сообщили в компании "Гранд сервис экспресс".

"Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Республикой Крым и городом Севастополь начали ходить по зимнему расписанию. В этой связи публикуем маршрутную сеть, которая будет действовать до апреля 2026 года", - говорится в Telegram-канале перевозчика.

Так, до конца марта в Крым будут курсировать 10 круглогодичных поездов: четыре ежедневных из Москвы, два ежедневных из Петербурга и четыре поезда из Адлера, Кисловодска, Омска / Тюмени и Перми. По сравнению с зимним сезоном 2024 года, к круглогодичным поездам добавился еще один из Петербурга под номером 77/78, а поезд Кисловодск - Симферополь будет курсировать под новым номером 327/328.

Также на время новогодних праздников в Крым назначены дополнительные поезда из Москвы и Петербурга, а на время ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре изменен порядок курсирования поездов №75/76 Омск - Симферополь и Пермь - Симферополь.