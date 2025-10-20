В Воронежской области отремонтировали дорогу к воинскому мемориалу

Ремонт провели в рамках проекта "Улица Победы"

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 20 октября. /ТАСС/. Воронежские дорожники отремонтировали путь к воинскому мемориалу в селе Малая Казинка Павловского района благодаря проекту "Улица Победы" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожной деятельности региона.

"В год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне по всей России реализуется масштабный проект "Улица Победы". Его цель - привести в порядок дороги, связанные с памятью о войне: носящие имена героев или ведущие к мемориалам. Эта инициатива, интегрированная в национальный проект "Инфраструктура для жизни", демонстрирует комплексный подход, при котором улучшение инфраструктуры напрямую способствует сохранению исторического наследия. В Павловском муниципальном районе Воронежской области такой подход был успешно реализован при ремонте 12-километровой дороги Павловск - Калач - Петропавловка - пос. Шкурлат-3-й км 0+000 - км 12+000", - говорится в сообщении, где также указывается, что названная дорога ведет к памятнику павшим воинам в селе Малая Казинка.

Дорога проходит мимо братской могилы, в которой захоронены 52 умерших от ран бойца из госпиталя, находившегося в 1942 году в Малой Казинке. Известны имена лишь семерых из них. "За памятником ухаживают ученики Гаврильской школы, и для них это важный урок истории. <…> Когда дети видят, что государство заботится о памятниках, военных мемориалах, делая к ним дорогу удобной и благоустроенной, они по-другому начинают относиться к истории своей страны", - цитирует пресс-служба главу Гаврильского сельского поселения, на территории которого находится мемориал, Людмилу Каруна.

Заместитель министра дорожной деятельности Воронежской области Александр Дудин назвал проект "Улица Победы" данью уважения к памяти всех, кто ковал Победу, в частности совершивших подвиг и обеспечивших мобильность советской армии военных дорожников. "Сегодня, во время специальной военной операции, сочетание истории и современности приобретает особое значение. Подвиг прадедов, дедов и отцов вдохновляет наших бойцов на передовой", - добавил он в комментарии пресс-службе.