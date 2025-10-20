Историк Малышева: для общества РФ характерно уважение к истории других народов

Проведение Дней Москвы в Белграде "подчеркивает, что народная дипломатия и профессиональный диалог выше любой политики", отметила член Общественной палаты России

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уважение к истории и памятникам культуры других народов является характерной исторической особенностью российского общества, которая ярко проявилась при освобождении европейских городов от нацизма. Об этом ТАСС в день освобождения Белграда от оккупации рассказала руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Уважение к истории и памятникам культуры разных народов - это характерная особенность российского общества во все времена. И неслучайно Красная Армия, освобождая европейские города, с особым трепетом относилась к тому историко-культурному достоянию, которое символизирует национальную государственность. Именно такое уважение к наследию других народов является основой взаимопонимания и общения, причем как раньше, так и сейчас. И очень знаково, что в дату освобождения Белграда от нацистов в городе проходят Дни Москвы с очень большой и значимой культурной программой", - сказала она.

По ее словам, проведение Дней Москвы в столице Сербии также "подчеркивает, что народная дипломатия и профессиональный диалог выше любой политики".

Историк напомнила, что день освобождения Белграда считается национальным праздником Сербии и заметила, что победа над нацизмом является "общей точкой исторической памяти и общим приоритетом" двух стран. "Она позволяет нам говорить на одном языке и понимать весь масштаб преступлений, совершенные нацистами, и неприятие нацизма в современном мире в любых его проявлениях", - добавила она.

Глава НЦИП рассказала о прошедшем в этот день памятном возложении цветов в память о погибших в ходе освобождения города бойцах Красной Армии и народно-освободительного движения. "На мемориальном кладбище чувство единения на почве сохранения исторической правды вновь ощущалось во всей своей полноте", - заключила Малышева.