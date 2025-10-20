Кириенко: доля охваченных социальными координаторами ветеранов СВО выросла до 87%

Заместитель руководителя администрации президента добавил, что около 80% опрошенных ветеранов оценивают работу координаторов "стабильно высоко"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Доля ветеранов СВО, за которыми закреплены социальные координаторы, увеличилась до 87%. Об этом заявил со ссылкой на данные Народного фронта первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества".

"Согласно проведенным Народным фронтом опросам, улучшилась ситуация с охватом ветеранов СВО социальными координаторами. В 2025 году доля таких ветеранов, которые сообщили, что за ними закреплен социальный координатор, увеличилась на 11 пунктов и достигла 87%", - сказал Кириенко.

Он добавил, что около 80% опрошенных ветеранов оценивают работу координаторов "стабильно высоко".