Кириенко поддержал идею создания допотделений фонда "Защитники Отечества"

Часть ветеранов проживают в отдаленных населенных пунктах, селах, малых городах, напомнил первый заместитель руководителя администрации президента РФ

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Инициативу по созданию в муниципалитетах Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Московской области дополнительных отделений фонда "Защитники Отечества" поддержал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Полностью поддерживаю инициативу по созданию в муниципалитетах трех пилотных регионов - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Московской области - дополнительных отделений фонда "Защитники Отечества", - сказал Кириенко на заседании наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества".

По его словам, часть ветеранов проживают в отдаленных населенных пунктах, селах, малых городах. "Кроме того, правильно создать выездные офисы на базе филиалов в Краснодарском крае и Республике Северная Осетия - Алания, чтобы сотрудники могли выезжать для работы с ветеранами СВО в республиках Абхазия и Южная Осетия", - добавил он.

Эти решения, по словам Кириенко, позволят максимально приблизить социальных координаторов к ветеранам СВО.