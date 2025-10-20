В Тверской области многодетным компенсируют стоимость обучения ребенка в вузе

Компенсация составит 50% обучения в вузе и 75% - в колледже

ТВЕРЬ, 20 октября. /ТАСС/. Многодетным семьям в Тверской области будут компенсировать 50% стоимости обучения одного ребенка в вузе и 75% - в колледже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В понедельник на заседании президиума правительства Тверской области были рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования мер поддержки семей с детьми, в том числе многодетных.

"В Верхневолжье вводится еще одна мера поддержки для многодетных семей. Это компенсация части стоимости обучения в колледжах и вузах одного ребенка из многодетной семьи при рождении третьего или последующих детей. В случае если ребенок учится в организации среднего профессионального образования семье компенсируется 75% от фактически произведенных расходов на обучение, в организации высшего профессионального образования - 50%", - говорится в сообщении.

При этом образовательные организации должны быть расположены в Тверской области, а обучение осуществляться в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг по очной форме. "Еще одно важное условие предоставления данной меры поддержки - каждый из родителей должен проживать суммарно не менее 15 лет в Верхневолжье и (или) иных субъектах Российской Федерации (включая новые территории)", - пояснили в пресс-службе.

Также в Тверской области планируется создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. При женских консультациях предусмотрено развитие служб, обеспечивающих подготовку семей к рождению ребенка.

В целях повышения рождаемости вводится дифференцированный подход при предоставлении единовременной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье в зависимости от очередности рождения детей: при рождении третьего ребенка в размере 300 тыс. рублей; при рождении четвертого ребенка в размере 400 тыс. рублей; при рождении пятого и последующего ребенка в размере 500 тыс. рублей.