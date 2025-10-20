Калининградцев предупредили о фейках о заражении водопроводной воды

Управление Роспотребнадзора таких писем не составляло и не направляло

КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Сообщения о потенциальной санитарно-эпидемиологической угрозе для населения при употреблении водопроводной воды являются фейком, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

"Была зафиксирована рассылка поддельного письма от имени руководителя управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елены Бабура. В сообщении идет речь о якобы потенциальной санитарно-эпидемиологической угрозе для здоровья населения, в особенности для детей дошкольного и школьного возраста, при употреблении воды из системы централизованного водоснабжения. Обращаем ваше внимание, что управление Роспотребнадзора таких писем не составляло и не направляло", - говорится в сообщении.

Контрольно-надзорное ведомство постоянно контролирует качество питьевой воды из централизованных систем водоснабжения в точках многолетнего наблюдения. В настоящее время результаты оценки качества питьевой воды не требуют дополнительных противоэпидемических мер, подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по региону. В ведомстве призвали население быть бдительными и пользоваться только официальными источниками информации.

Ранее злоумышленники от имени губернатора области Алексея Беспрозванных рассылали фейки о прекращении выплат всех субсидий по причине "приоритетного финансирования оборонных расходов".