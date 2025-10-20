В кадровый резерв Минпросвещения вошли 70 управленцев в области образования

Главная цель программы - подготовка квалифицированных кадров, обладающих навыками, необходимыми для эффективного управления образовательной системой на федеральном и региональном уровнях

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Центр знаний "Машук" запустил второй поток программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ. Участниками второго потока программы высшего кадрового резерва стали 70 человек из 38 регионов России, сообщили в пресс-службе центра.

"Проект реализуется совместно с Министерством просвещения РФ при участии Государственного университета просвещения. Программа состоит из пяти модулей, в ходе которых действующие управленцы, стремящиеся к профессиональному и карьерному развитию, освоят новые навыки и компетенции и разработают в составе групп собственные проекты. Участниками второго потока программы высшего кадрового резерва стали 70 человек из 38 регионов России, включая исторические территории. Это заместители министров, ректоры институтов повышения квалификации, директора школ, лицеев, учреждений СПО и технопарков", - говорится в сообщении.

Главная цель программы - подготовка квалифицированных кадров, обладающих навыками, необходимыми для эффективного управления образовательной системой на федеральном и региональном уровнях.

"Мы запускаем второй поток подготовки кадров. Программа кадрового резерва дает возможность приобрести новые контакты, расширить кругозор, и, конечно, занять серьезную должность. Среди выпускников прошлого сезона - министр образования Хабаровского края, заместитель директора департамента кадровой политики Минпросвещения России. Важно, что на втором потоке есть участники специальной военной операции", - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.

Генеральный директор центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков подчеркнул, что выпускники первого потока программы уже применяют полученные знания и навыки, выступая лидерами положительных изменений.

"Участники будут учиться вместе с победителями профессиональных конкурсов, опытными управленцами, чтобы изучить основы управления образовательными организациями. Выпускники первого потока программы разработали восемь уникальных проектов, нашедших отражение в готовящейся Стратегии развития образования. Уверен, идеи наших новых участников также станут инструментами системы государственной политики в сфере образования", - приводит пресс-служба слова Серикова.

В ходе первого модуля программы участники посетят школу-пансион "Летово", Национальный центр "Россия", павильон "Атом" на ВДНХ, где познакомятся с достижениями отечественной атомной отрасли. Действующие управленцы побывают на лекциях от экспертов Государственного университета просвещения, ведущих государственных деятелей и займутся проектной работой.