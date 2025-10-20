Меликов предложил запретить продажу "вейпов" в Дагестане

Глава республики указал на недостаточность установленных ограничений на продажу устройств

ПЯТИГОРСК, 20 октября./ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил включить Дагестан в список пилотных регионов по введению запрета на продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

"Глава региона обратился в адрес Государственной Думы ФС РФ с просьбой определить Дагестан в качестве одного из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции. В документе отмечается, что в России на фоне снижения курения традиционных сигарет наблюдается увеличение числа потребителей "вейпов". При этом, по данным Минздрава РФ, основными потребителями электронных сигарет являются подростки. Это, по мнению Сергея Меликова, указывает на недостаточность установленных ограничений на их продажу", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве поддержали инициативы по запрету на продажу "вейпов".